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Раздел: Украина  
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В Донецке перекрыли въезд и выезд

В Донецке перекрыли въезд и выездБоевики закрыли Донецк для въезда и выезда в связи с гибелью главаря "ДНР"

Въезд и выезд во временно оккупированный Донецк закрыты в связи с убийством главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Об этом заявили в "оперативном командовании" "ДНР", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что обстановка на линии соприкосновения остается спокойной. Кроме того сообщается, что в Донецке введено чрезвычайное положение.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко смертельно ранен в результате взрыва в Донецке. В СБУ подтвердили эту информацию. Кроме того, ранение получил соратник Захарченко Александр Тимофеев. Позже в Службе безопасности Украины назвали возможные мотивы убийства главаря "ДНР".
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 Теги: Донецк, въезд

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Сегодня, 20:17 » Автор: Татьяна Ларина
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