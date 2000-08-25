Раздел: Украина
В Донецке перекрыли въезд и выезд
Боевики закрыли Донецк для въезда и выезда в связи с гибелью главаря "ДНР"
Въезд и выезд во временно оккупированный Донецк закрыты в связи с убийством главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Об этом заявили в "оперативном командовании" "ДНР", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что обстановка на линии соприкосновения остается спокойной. Кроме того сообщается, что в Донецке введено чрезвычайное положение.
Читайте также: Украинские пограничники перекрыли выезд из Мариуполя
Напомним, сегодня стало известно о том, что главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко смертельно ранен в результате взрыва в Донецке. В СБУ подтвердили эту информацию. Кроме того, ранение получил соратник Захарченко Александр Тимофеев. Позже в Службе безопасности Украины назвали возможные мотивы убийства главаря "ДНР".
Въезд и выезд во временно оккупированный Донецк закрыты в связи с убийством главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Об этом заявили в "оперативном командовании" "ДНР", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что обстановка на линии соприкосновения остается спокойной. Кроме того сообщается, что в Донецке введено чрезвычайное положение.
Читайте также: Украинские пограничники перекрыли выезд из Мариуполя
Напомним, сегодня стало известно о том, что главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко смертельно ранен в результате взрыва в Донецке. В СБУ подтвердили эту информацию. Кроме того, ранение получил соратник Захарченко Александр Тимофеев. Позже в Службе безопасности Украины назвали возможные мотивы убийства главаря "ДНР".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
299
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
- Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс
- В Британии бутерброд стал поводом для массовой драки
- Подписывать договора с Россией – лишь бумагу марать
- ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
Оставьте свой комментарий