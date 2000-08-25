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Раздел: Украина  
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В Донецке начались массовые задержания - СМИ

В Донецке начались массовые задержания - СМИПосле гибели Захарченко задерживают людей прямо на улицах

На территории оккупированных районов Донецкой области, после взрыва в Донецке, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы НВФ "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook региональный координатор Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

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Как отмечает Лиснянський, "аресты проходят по всему городу, задержания уже были на улицах Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская".
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 Теги: Донецк, задержания

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Сегодня, 22:09 » Автор: Татьяна Ларина
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