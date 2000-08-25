Раздел: Украина
В "ДНР" назначили нового временного главу
Дмитрий Трапезников, который теперь возглавляет "ДНР", ранее был "вице-премьером ДНР".
Временным главой ДНР стал Дмитрий Трапезников. Его избрали на экстренном собрании в пятницу, 31 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ранее Трапезников был "вице-премьером ДНР".
Главой ДНР мог также стать Александр Тимофеев, однако он серьезно травмирован в результате взрыва в донецком ресторане Сепар. Там же смертельные ранения получил Захарченко.
До того, как стать членом ДНР, Трапезников занимал должность менеджера по развитию фан-движения ФК Шахтер.
Глава незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский ранее назвал Трапезникова "серым кардиналом".
"Трапезников у нас серый кардинал", - сказывал о нем Ходаковский в декабре 2016 года.
Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.
Читайте также: В Европарламенте выбрали нового главу
Вскоре сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".
Временным главой ДНР стал Дмитрий Трапезников. Его избрали на экстренном собрании в пятницу, 31 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ранее Трапезников был "вице-премьером ДНР".
Главой ДНР мог также стать Александр Тимофеев, однако он серьезно травмирован в результате взрыва в донецком ресторане Сепар. Там же смертельные ранения получил Захарченко.
До того, как стать членом ДНР, Трапезников занимал должность менеджера по развитию фан-движения ФК Шахтер.
Глава незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский ранее назвал Трапезникова "серым кардиналом".
"Трапезников у нас серый кардинал", - сказывал о нем Ходаковский в декабре 2016 года.
Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.
Читайте также: В Европарламенте выбрали нового главу
Вскоре сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".
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