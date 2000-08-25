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Раздел: Украина  
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В "ДНР" назначили нового временного главу

В "ДНР" назначили нового временного главуДмитрий Трапезников, который теперь возглавляет "ДНР", ранее был "вице-премьером ДНР".

Временным главой ДНР стал Дмитрий Трапезников. Его избрали на экстренном собрании в пятницу, 31 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ранее Трапезников был "вице-премьером ДНР".

Главой ДНР мог также стать Александр Тимофеев, однако он серьезно травмирован в результате взрыва в донецком ресторане Сепар. Там же смертельные ранения получил Захарченко.

До того, как стать членом ДНР, Трапезников занимал должность менеджера по развитию фан-движения ФК Шахтер.

Глава незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский ранее назвал Трапезникова "серым кардиналом".

"Трапезников у нас серый кардинал", - сказывал о нем Ходаковский в декабре 2016 года.

Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.

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Вскоре сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".
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 Теги: Захарченко, ДНР

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Вчера, 23:22 » Автор: Татьяна Ларина
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