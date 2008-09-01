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Раздел: Украина  
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В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет

В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нетОбъединенные силы придерживаются условий “школьного” перемирия.

Враг несколько снизил количество обстрелов и не использовал вооружение тяжелых калибров, однако перемирие нарушал в течение всех суток.
Сепаратисты за прошедшие сутки, 31 августа, 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом говорится в сводке сил ООС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сепаратисты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не допущено.

С начала этих суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкиного из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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В штабе напомнили, что Объединенные силы придерживаются условий “школьного” перемирия.
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 Теги: Донбасс, ООС, сутки, обстрел

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Сегодня, 09:04 » Автор: Алена Шимко
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