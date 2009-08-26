Раздел: Украина
США готовы расширить поставки оружия Украине
Администрация Трампа была "абсолютно" готова идти дальше в поставках летальной оружия.
США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии.
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают", - сказал Волкер.
По его словам, антироссийские настроения в Украине растут с каждым месяцем.
"Он дал понять, что администрация Трампа была "абсолютно" готова идти дальше в поставках летальной оружия украинским Вооруженным Силам, чем противотанковые ракеты, которые были поставлены в апреле", - пишет издание.
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"Мы можем разговаривать с Украиной, как и с любой другой страной о том, что им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченный воздушный потенциал. Я думаю, нам придется рассмотреть противовоздушную оборону", - отметил Волкер.
США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии.
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают", - сказал Волкер.
По его словам, антироссийские настроения в Украине растут с каждым месяцем.
"Он дал понять, что администрация Трампа была "абсолютно" готова идти дальше в поставках летальной оружия украинским Вооруженным Силам, чем противотанковые ракеты, которые были поставлены в апреле", - пишет издание.
Читайте также: Поставки США оружия на Украину обострят ситуацию, - МИД РФ
"Мы можем разговаривать с Украиной, как и с любой другой страной о том, что им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченный воздушный потенциал. Я думаю, нам придется рассмотреть противовоздушную оборону", - отметил Волкер.
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