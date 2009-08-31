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Раздел: Украина  
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В зоне ООС погиб боец ВСУ

В зоне ООС погиб боец ВСУЕще двое получили ранения.

За прошедшие сутки, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Во время ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино. Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного" перемирия полностью. Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня", - информирует штаб.

За прошедшие сутки трое боевиков погибли, еще двое были ранены.

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С начала текущих суток бандформирования дважды обстреляли позиции ОС. На Донецком направлении - вблизи Марьинки из стрелкового оружия, на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского. Потерь среди украинских военных нет.
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 Теги: ВСУ, ООС

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Сегодня, 09:33 » Автор: Анна Мартынова
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