Раздел: Украина
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Традиционно в учениях участвуют военные из более, чем десяти стран.
Самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018 начинаются во Львовской области в понедельник, 3 сентября, сообщает Генеральный штаб ВСУ, на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Церемония открытия учений состоится на территории Яворовского военного полигона в селе Старичи.
"3 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что готовясь к ежегодным учениям Rapid Trident, украинские военные провели ряд интенсивных тренировок в полевых условиях.
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"Rapid Trident являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, свидетельствующих о поддержке союзников и партнеров Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - подчеркнули военные.
Самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018 начинаются во Львовской области в понедельник, 3 сентября, сообщает Генеральный штаб ВСУ, на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Церемония открытия учений состоится на территории Яворовского военного полигона в селе Старичи.
"3 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что готовясь к ежегодным учениям Rapid Trident, украинские военные провели ряд интенсивных тренировок в полевых условиях.
Читайте также: На Донбассе за сутки ранены четверо военных
"Rapid Trident являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, свидетельствующих о поддержке союзников и партнеров Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - подчеркнули военные.
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