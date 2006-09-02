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Раздел: Украина  
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Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения

Стартуют самые масштабные в Украине международные военные ученияТрадиционно в учениях участвуют военные из более, чем десяти стран.

Самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018 начинаются во Львовской области в понедельник, 3 сентября, сообщает Генеральный штаб ВСУ, на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Церемония открытия учений состоится на территории Яворовского военного полигона в селе Старичи.

"3 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что готовясь к ежегодным учениям Rapid Trident, украинские военные провели ряд интенсивных тренировок в полевых условиях.

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"Rapid Trident являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, свидетельствующих о поддержке союзников и партнеров Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - подчеркнули военные.

Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
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 Теги: Rapid Trident, учения

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Сегодня, 11:56 » Автор: Богдан Процив
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