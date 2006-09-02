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Раздел: Украина  
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В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт

В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунтИнформации о пострадавших нет.

Несколько заключенных, которые находятся в Мелитопольском изоляторе временного содержания, попытались устроить бунт. Инциндент произошел днем в воскресенье, 2 сентября. Причиной недовольства заключенных стал якобы запрет передач в ИВС, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua. Как рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, попытка бунта действительно была.

"На место выезжало руководство ГУНП и прокуратуры области. Идут проверки, открыто уголовное производство по ст 342 УК Украины (сопротивление правоохранительным органам)", - прокомментирола Людвик.

Полиция опровергла информацию о том, что заключенные пытались совершить массовый суицид. "Никакого массового суицида не было. Была попытка бунта", - заверила Екатерина Людвик.

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О пострадавших в результате бунта не сообщается.
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 Теги: СИЗО, бунт

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Сегодня, 18:03 » Автор: Богдан Процив
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