Раздел: Украина
В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
Информации о пострадавших нет.
Несколько заключенных, которые находятся в Мелитопольском изоляторе временного содержания, попытались устроить бунт. Инциндент произошел днем в воскресенье, 2 сентября. Причиной недовольства заключенных стал якобы запрет передач в ИВС, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua. Как рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, попытка бунта действительно была.
"На место выезжало руководство ГУНП и прокуратуры области. Идут проверки, открыто уголовное производство по ст 342 УК Украины (сопротивление правоохранительным органам)", - прокомментирола Людвик.
Полиция опровергла информацию о том, что заключенные пытались совершить массовый суицид. "Никакого массового суицида не было. Была попытка бунта", - заверила Екатерина Людвик.
Читайте также: Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
О пострадавших в результате бунта не сообщается.
Несколько заключенных, которые находятся в Мелитопольском изоляторе временного содержания, попытались устроить бунт. Инциндент произошел днем в воскресенье, 2 сентября. Причиной недовольства заключенных стал якобы запрет передач в ИВС, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua. Как рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, попытка бунта действительно была.
"На место выезжало руководство ГУНП и прокуратуры области. Идут проверки, открыто уголовное производство по ст 342 УК Украины (сопротивление правоохранительным органам)", - прокомментирола Людвик.
Полиция опровергла информацию о том, что заключенные пытались совершить массовый суицид. "Никакого массового суицида не было. Была попытка бунта", - заверила Екатерина Людвик.
Читайте также: Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
О пострадавших в результате бунта не сообщается.
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