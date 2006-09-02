» » В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
Раздел: Украина  
0

В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"

В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"Канцлер Германии будет принимать участие в мирном процессе.

Гибель главаря пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должна остановить переговоры в рамках Минского процесса.

Об этом представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на DW.

Зайбер призвал все стороны к дальнейшему конструктивному участию в переговорах – как в трехсторонней контактной группе, так и в нормандском формате.

Действительно важно избежать сейчас эскалации,– говорится в его заявлении.

По словам Зайберта, федеральное правительство Германии, канцлер и министр иностранных дел дальнейшем будут принимать участие в мирном процессе.

Читайте также: В НБУ сделали важное заявление о транше МВФ

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Берлин, минские договоренности, Захарченко

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
     55
     0

Похожие новости по теме

На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист

По версии росТВ, Захарченко взорвали в безымянном ресторане.

В Трехсторонней группе объяснили, в чем опасность «Малороссии» В Трехсторонней группе объяснили, в чем опасность «Малороссии»

Заявление Захарченко сделано перед завтрашним заседанием в Минске.

Кремлевский пропагандист назвал заявление главаря боевиков Захарченко Кремлевский пропагандист назвал заявление главаря боевиков Захарченко "маразмом"

Грэм Филлипс обиделся на вождя "ДНР" Захарченко.

Главарь «ДНР» Захарченко уверяет, что спас Савченко от убийства Главарь «ДНР» Захарченко уверяет, что спас Савченко от убийства

В "ДНР" готовы вести переговоры с Савченко в рамках Минского процесса.

Захарченко сбежал из Донецка Захарченко сбежал из Донецка

После того как начался бой в Марьинке, лидер террористов покинул областной центр.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх