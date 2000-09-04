Раздел: Украина
Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
Кремль рассматривает людей как некий "человеческий материал".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин глубоко убежден, что все усилия по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова проходят очень тяжело из-за того, что Российская Федерация "не ценит человеческую жизнь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
По словам Климкина, на данный момент Кремль рассматривает людей как некий "человеческий материал". В частности, который вероятно можно использовать как разменную монету. Также глава МИД Украины отметил, что украинские власти неоднократно предлагали различные схемы обмена заключенных, однако Россия не идет на встречу. Таким образом, это государство не заботится о своих людях, считает украинский министр.
Вместе с тем Павел Климкин добавил, что для освобождения заключенных на данный момент работает по всем возможным каналам. Кроме того, он очень надеется, что "Россия в конце концов согласится на обмен чтобы "сохранить лицо".
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При этом, подчеркнул, что скорее всего Кремль будет предусматривать привлечение третьей стороны для освобождения украинских заключенных.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин глубоко убежден, что все усилия по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова проходят очень тяжело из-за того, что Российская Федерация "не ценит человеческую жизнь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
По словам Климкина, на данный момент Кремль рассматривает людей как некий "человеческий материал". В частности, который вероятно можно использовать как разменную монету. Также глава МИД Украины отметил, что украинские власти неоднократно предлагали различные схемы обмена заключенных, однако Россия не идет на встречу. Таким образом, это государство не заботится о своих людях, считает украинский министр.
Вместе с тем Павел Климкин добавил, что для освобождения заключенных на данный момент работает по всем возможным каналам. Кроме того, он очень надеется, что "Россия в конце концов согласится на обмен чтобы "сохранить лицо".
Читайте также: Путин хочет закрепить статус доброго российского царя, - эксперт
При этом, подчеркнул, что скорее всего Кремль будет предусматривать привлечение третьей стороны для освобождения украинских заключенных.
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