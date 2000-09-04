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Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками

Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками

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Россия может получить военные базы на Донбассе, - Климкин Министр считает, что ОБСЕ должно взять под контроль всю границу с РФ накануне местных выборов.