Раздел: Украина
Украина сделала крупный взнос в Совет Европы
Климкин говорит, что СЕ очень нуждается в поддержке.
4 сентября Украина сделала добровольный взнос из бюджета в Совет Европы в сумме $400 тыс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он.
Читайте также: Россия отказалась платить членский взнос в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ. В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.
4 сентября Украина сделала добровольный взнос из бюджета в Совет Европы в сумме $400 тыс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он.
Читайте также: Россия отказалась платить членский взнос в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ. В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.
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