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Раздел: Украина  
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Украина сделала крупный взнос в Совет Европы

Украина сделала крупный взнос в Совет Европы Климкин говорит, что СЕ очень нуждается в поддержке.

4 сентября Украина сделала добровольный взнос из бюджета в Совет Европы в сумме $400 тыс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

"Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он.

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Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ. В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.
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 Теги: Россия, татары

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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