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Раздел: Украина  
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В Украине завели дела на немецких депутатов, побывавших в Крыму

В Украине завели дела на немецких депутатов, побывавших в КрымуУже сейчас говорят, что привлечь к ответственности депутатов практически невозможно.

Посольство Украины в Германии инициировало несколько уголовных дел в отношении немецких депутатов, которые въехали в аннексированный Крым через Россию. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.

По его словам, украинские власти могут заочно осудить парламентариев за нарушение законов Украины, которые предусматривают до 8 лет лишения свободы за незаконное посещение полуострова. Он признал, что привлечь нарушителей к реальной ответственности будет трудно, поскольку Германия не выдает с своих граждан.

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"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", – заявил он.

В феврале Крым посещали депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Депутат парламента Берлина Хью Бронсон, который тоже принял участие в поездке, назвал визит "особым сигналом" о намерении сотрудничать с Россией. Другой член делегации – депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп – заявил, что делегатов не волнуют угрозы Киева запретить им въезд на Украину.

Делегацию и их заявления отказывались признавать официальными как правительство Германии, так и партия "Альтернатива для Германии".
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 Теги: депутаты, Украина, Крым

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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