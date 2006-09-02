Раздел: Украина
Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН
Ситуация в Армянске не опасна для жителей прилегающих к полуострову территорий, но пограничникам выдали средства спецзащиты.
Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
"Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста) с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК - об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", - отметил Халиков.
По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать» людей".
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Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Из города эвакуировали около пяти тысяч детей.
Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
"Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста) с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК - об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", - отметил Халиков.
По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать» людей".
Читайте также: Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Из города эвакуировали около пяти тысяч детей.
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