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Раздел: Украина  
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Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН

Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООНСитуация в Армянске не опасна для жителей прилегающих к полуострову территорий, но пограничникам выдали средства спецзащиты.

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

"Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста) с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК - об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", - отметил Халиков.

По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать» людей".

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Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Из города эвакуировали около пяти тысяч детей.
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 Теги: Крым, выброс

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Сегодня, 10:18 » Автор: Богдан Процив
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