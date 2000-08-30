В зоне ООС ранения получили двое украинских военных

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С начала текущих суток, 5 сентября, сепаратисты открывали огонь в районе Водяного Донецкой области.

С начала этих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.