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Раздел: Украина  
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В зоне ООС ранения получили двое украинских военных

В зоне ООС ранения получили двое украинских военныхПротивник обстрелял украинских военных в районе Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны сепаратистов на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в среду, 5 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня утром российские оккупационные войска обстреляли позиции объединенных сил в районе Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие ведения боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих объединенных сил получили легкие ранения", – говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 4 сентября, на Донбассе зафиксировали 24 вражеских обстрела. ВСУ не понесли потерь.
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 Теги: ООС, раненые

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Сегодня, 15:21 » Автор: Богдан Процив
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