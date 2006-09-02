Раздел: Украина
Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
В СЕ это считают недопустимым.
Совет Европы присвоил второй уровень угрозы в связи с предоставлением судом Генеральной прокуратуре доступа к телефонным разговорам и переписке автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
На платформе говорится, что 27 августа киевский суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к текстовым сообщениям, звонкам и адресам с телефона журналиста и главного редактора телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях" Седлецкой.
Это решение распространяется на 17-месячный период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года.
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Решение связано с делом против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о разглашении государственной тайны, в котором Седлецкая и другие журналисты являются свидетелями.
Совет Европы присвоил второй уровень угрозы в связи с предоставлением судом Генеральной прокуратуре доступа к телефонным разговорам и переписке автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
На платформе говорится, что 27 августа киевский суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к текстовым сообщениям, звонкам и адресам с телефона журналиста и главного редактора телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях" Седлецкой.
Это решение распространяется на 17-месячный период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года.
Читайте также: СБУ пришла с обысками к КПУ и Симоненко
Решение связано с делом против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о разглашении государственной тайны, в котором Седлецкая и другие журналисты являются свидетелями.
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