» » Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
Раздел: Украина  
0

Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой

Совет Европы обеспокоен обысками телефона СедлецкойВ СЕ это считают недопустимым.

Совет Европы присвоил второй уровень угрозы в связи с предоставлением судом Генеральной прокуратуре доступа к телефонным разговорам и переписке автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

На платформе говорится, что 27 августа киевский суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к текстовым сообщениям, звонкам и адресам с телефона журналиста и главного редактора телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях" Седлецкой.

Это решение распространяется на 17-месячный период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года.

Читайте также: СБУ пришла с обысками к КПУ и Симоненко

Решение связано с делом против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о разглашении государственной тайны, в котором Седлецкая и другие журналисты являются свидетелями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Совет Европы, Седлецкая, Схемы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:15 » Автор: Едгар Букмирза
     59
     0

Похожие новости по теме

Украина сделала крупный взнос в Совет Европы Украина сделала крупный взнос в Совет Европы

Климкин говорит, что СЕ очень нуждается в поддержке.

Директору НАБУ готовят подозрения Директору НАБУ готовят подозрения

Сейчас речь идет о трех разных нарушениях.

СБУ пришла с обысками к НАБУ СБУ пришла с обысками к НАБУ

Следственные действия продолжаются.

Суд предоставил СБУ доступ к звонкам Захарченко Суд предоставил СБУ доступ к звонкам Захарченко

По номеру телефона главаря "ДНР" также предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях.

Силовики пришли с обысками на Запорожскую АЭС Силовики пришли с обысками на Запорожскую АЭС

Работники СБУ проводят обыски в рамках уголовного производства.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх