Раздел: Украина
В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
В ГПУ заверили, что никоим образом не вмешиваются в профессиональную деятельность Седлецкой.
В ЕС взволнованы из-за решения Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Решение Печерского райсуда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки Натальи Седлецкой, включая ее сообщения и геолокацию, вызывает очень серьезные вопросы. Никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналистов", - отмечается в заявлении.
В ЕС отметили, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.
"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", - говорится в заявлении.
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4 сентября "Радио Свобода" выразило возмущение постановлением суда, которое предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации мобильного оператора о звонках, СМС и геолокации журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за период в 17 месяцев.
В ЕС взволнованы из-за решения Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Решение Печерского райсуда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки Натальи Седлецкой, включая ее сообщения и геолокацию, вызывает очень серьезные вопросы. Никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналистов", - отмечается в заявлении.
В ЕС отметили, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.
"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", - говорится в заявлении.
Читайте также: В Интернете посмеялись над словами Путина о «репрессиях» свободы слова
4 сентября "Радио Свобода" выразило возмущение постановлением суда, которое предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации мобильного оператора о звонках, СМС и геолокации журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за период в 17 месяцев.
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