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Раздел: Украина  
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В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ

В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУВ ГПУ заверили, что никоим образом не вмешиваются в профессиональную деятельность Седлецкой.

В ЕС взволнованы из-за решения Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Решение Печерского райсуда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки Натальи Седлецкой, включая ее сообщения и геолокацию, вызывает очень серьезные вопросы. Никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналистов", - отмечается в заявлении.

В ЕС отметили, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", - говорится в заявлении.

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4 сентября "Радио Свобода" выразило возмущение постановлением суда, которое предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации мобильного оператора о звонках, СМС и геолокации журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за период в 17 месяцев.
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 Теги: ЕС, свобода слова, ГПУ

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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