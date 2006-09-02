Раздел: Украина
Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
Боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.
В районе поселка Водяное Донецкой области в минувшие сутки, 5 сентября, погиб 20-летний украинский матрос Максим Авдиенко.
Как сообщает в Facebook Черниговский областной военный комиссариат, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Максим Авдиенко родился 29 января 1998 года в с. Горск Щорского района Черниговской области. В 2016 году он окончил Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.
В том же году пошел защищать независимость и суверенитет Украины, подписав контракт.
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Как сообщалось в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки, 5 сентября, оккупанты на Востоке Украины 31 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
В районе поселка Водяное Донецкой области в минувшие сутки, 5 сентября, погиб 20-летний украинский матрос Максим Авдиенко.
Как сообщает в Facebook Черниговский областной военный комиссариат, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Максим Авдиенко родился 29 января 1998 года в с. Горск Щорского района Черниговской области. В 2016 году он окончил Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.
В том же году пошел защищать независимость и суверенитет Украины, подписав контракт.
Читайте также: В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
Как сообщалось в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки, 5 сентября, оккупанты на Востоке Украины 31 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
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