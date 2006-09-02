» » Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
Раздел: Украина  
0

Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС

Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООСБоец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.

В районе поселка Водяное Донецкой области в минувшие сутки, 5 сентября, погиб 20-летний украинский матрос Максим Авдиенко.

Как сообщает в Facebook Черниговский областной военный комиссариат, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Максим Авдиенко родился 29 января 1998 года в с. Горск Щорского района Черниговской области. В 2016 году он окончил Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.

В том же году пошел защищать независимость и суверенитет Украины, подписав контракт.

Читайте также: В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей

Как сообщалось в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки, 5 сентября, оккупанты на Востоке Украины 31 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: военный, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:21 » Автор: Богдан Процив
     155
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе погиб украинский боец На Донбассе погиб украинский боец

Несмотря на действие "школьного" перемирия, сепаратисты ежедневно увеличивают количество обстрелов, заверяют в штабе ООС.

В зоне АТО погиб военнослужащий В зоне АТО погиб военнослужащий

Боевики вели огонь из пулемётов и стрелкового оружия.

В зоне АТО погиб украинский боец В зоне АТО погиб украинский боец

Боец АТО получил несовместимое с жизнью ранение

Боевики из минометов и зенитных установок обстреляли позиции сил АТО, погиб один боец Боевики из минометов и зенитных установок обстреляли позиции сил АТО, погиб один боец

Еще четыре бойца получили ранения.

В зоне АТО погиб украинский военный В зоне АТО погиб украинский военный

Всего зафиксировано 49 обстрелов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх