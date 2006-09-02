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Раздел: Украина  
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Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты

Житель Авдеевки нашел в подвале гранатыПравоохранители изъяли в подвале дома две гранаты РГД-5.

В городе Авдеевка местный житель нашел в подвале своего многоэтажного дома две гранаты. Сначала он их перепрятал, однако все же сообщил об опасной находке в полицию.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Донецкой области в четверг, 6 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что гранаты мужчина обнаружил три года назад.

В дежурную часть Авдеевского отделения полиции пришел местный житель и рассказал, что в подвале многоэтажки – боеприпасы. Выехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5. Они отправлены на экспертизу.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Согласно ч.3 данной статьи, граждане, добровольно сдавшие оружие", – освобождаются от уголовной ответственности", – отметили в полиции.

Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
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 Теги: гранаты, Авдеевка

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Сегодня, 14:30 » Автор: Богдан Процив
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