Раздел: Украина
Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
Правоохранители изъяли в подвале дома две гранаты РГД-5.
В городе Авдеевка местный житель нашел в подвале своего многоэтажного дома две гранаты. Сначала он их перепрятал, однако все же сообщил об опасной находке в полицию.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Донецкой области в четверг, 6 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что гранаты мужчина обнаружил три года назад.
В дежурную часть Авдеевского отделения полиции пришел местный житель и рассказал, что в подвале многоэтажки – боеприпасы. Выехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5. Они отправлены на экспертизу.
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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Согласно ч.3 данной статьи, граждане, добровольно сдавшие оружие", – освобождаются от уголовной ответственности", – отметили в полиции.
В городе Авдеевка местный житель нашел в подвале своего многоэтажного дома две гранаты. Сначала он их перепрятал, однако все же сообщил об опасной находке в полицию.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Донецкой области в четверг, 6 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что гранаты мужчина обнаружил три года назад.
В дежурную часть Авдеевского отделения полиции пришел местный житель и рассказал, что в подвале многоэтажки – боеприпасы. Выехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5. Они отправлены на экспертизу.
Читайте также: На Донбассе погиб украинский боец
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Согласно ч.3 данной статьи, граждане, добровольно сдавшие оружие", – освобождаются от уголовной ответственности", – отметили в полиции.
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