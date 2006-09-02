Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов

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Украинских военных экипируют по стандартам НАТО Защитные очки, бронежилеты и шлемы для солдат отныне будут закупаться по стандартам Альянса, сообщили в Минобороны.