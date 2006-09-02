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Раздел: Украина  
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Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов

Минобороны представило улучшенные модели бронежилетовВ новой модели увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара, присутствуют съемные модули защиты паха, бедер и плеч.

В Министерстве обороны Украины в четверг, 6 сентября, представили улучшенные модели бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В ближайшие месяцы они будут проходить испытание в полевых условиях.

Отмечается, что в новом бронежилете предусмотрена система быстрого сброса и эвакуационный фал (прототип эвакуационной стропы). Также в комплект входят противоосколочная РПС (разгрузочная система), съемные модули защиты паха, бедер и плеч.

Кроме того, в этих образцах изменены цвет и улучшены анатомичность формы.

"Больше возможностей подгонки под себя, добавлены демпферные вставки для вентиляции, а также увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара. Теперь от обломков бойца защищает РПС, в которую также добавлен кевларовый пакет", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, первую модель облегченного бронежилета от НПП ТЕМП-3000 в цвете ММ-14 предоставили учебному центру Сил специальных операций Украины (ССО).

Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
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 Теги: бронежилеты

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Сегодня, 17:27 » Автор: Богдан Процив
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