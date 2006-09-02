Раздел: Украина
Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
В новой модели увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара, присутствуют съемные модули защиты паха, бедер и плеч.
В Министерстве обороны Украины в четверг, 6 сентября, представили улучшенные модели бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ближайшие месяцы они будут проходить испытание в полевых условиях.
Отмечается, что в новом бронежилете предусмотрена система быстрого сброса и эвакуационный фал (прототип эвакуационной стропы). Также в комплект входят противоосколочная РПС (разгрузочная система), съемные модули защиты паха, бедер и плеч.
Кроме того, в этих образцах изменены цвет и улучшены анатомичность формы.
"Больше возможностей подгонки под себя, добавлены демпферные вставки для вентиляции, а также увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара. Теперь от обломков бойца защищает РПС, в которую также добавлен кевларовый пакет", - говорится в сообщении.
Читайте также: В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
Как отмечается, первую модель облегченного бронежилета от НПП ТЕМП-3000 в цвете ММ-14 предоставили учебному центру Сил специальных операций Украины (ССО).
В Министерстве обороны Украины в четверг, 6 сентября, представили улучшенные модели бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ближайшие месяцы они будут проходить испытание в полевых условиях.
Отмечается, что в новом бронежилете предусмотрена система быстрого сброса и эвакуационный фал (прототип эвакуационной стропы). Также в комплект входят противоосколочная РПС (разгрузочная система), съемные модули защиты паха, бедер и плеч.
Кроме того, в этих образцах изменены цвет и улучшены анатомичность формы.
"Больше возможностей подгонки под себя, добавлены демпферные вставки для вентиляции, а также увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара. Теперь от обломков бойца защищает РПС, в которую также добавлен кевларовый пакет", - говорится в сообщении.
Читайте также: В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
Как отмечается, первую модель облегченного бронежилета от НПП ТЕМП-3000 в цвете ММ-14 предоставили учебному центру Сил специальных операций Украины (ССО).
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