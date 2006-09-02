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Раздел: Украина  
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Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко

Стало известно, кто стоит за убийством ЗахарченкоУбийство вообще маловыгодно Украине.

Украина не имеет отношения к убийству главаря террористической »ДНР» Александра Захарченко, поскольку это не выгодно украинской стороне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Замглавы Администрации президента Константин Елисеев в интервью BBC News отметил, что по информации АП и представителей ОБСЕ, в последнее время главарь »ДНР» был очень подавлен.

»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.

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»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.

Замглавы АП добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к блокированию Россией переговоров в минском и нормандском форматах.
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 Теги: Захарченко, убийство

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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