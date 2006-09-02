Раздел: Украина
Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко
Убийство вообще маловыгодно Украине.
Украина не имеет отношения к убийству главаря террористической »ДНР» Александра Захарченко, поскольку это не выгодно украинской стороне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Замглавы Администрации президента Константин Елисеев в интервью BBC News отметил, что по информации АП и представителей ОБСЕ, в последнее время главарь »ДНР» был очень подавлен.
»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.
Читайте также: В Госпогранслужбе не зафиксировали провокаций в связи с убийством Захарченко
»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.
Замглавы АП добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к блокированию Россией переговоров в минском и нормандском форматах.
Украина не имеет отношения к убийству главаря террористической »ДНР» Александра Захарченко, поскольку это не выгодно украинской стороне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Замглавы Администрации президента Константин Елисеев в интервью BBC News отметил, что по информации АП и представителей ОБСЕ, в последнее время главарь »ДНР» был очень подавлен.
»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.
Читайте также: В Госпогранслужбе не зафиксировали провокаций в связи с убийством Захарченко
»Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины», - подчеркнул он.
Замглавы АП добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к блокированию Россией переговоров в минском и нормандском форматах.
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