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Раздел: Украина  
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Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и Меркель

Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и МеркельВизит будет уже совсем скоро.

Во время визита в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель, который запланирован на ноябрь 2018 года, президент Украины Петр Порошенко нарушит вопрос усиления санкций в отношении России. Об этом сказал заместитель главы Администрации президента (АП) Украины Константин Елисеев. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.

По его словам, во время телефонного разговора президент Украины и канцлер Германии договорились о ее визите в Украину в ноябре.

"Это официальный визит, последний был почти четыре года назад", - сказал Елисеев.

В АП понимают, что Ангела Меркель является лидером страны, которой сегодня удается консолидировать единство внутри Евросоюза, поддерживать солидарную политику с Украиной и обеспечивать неизменность санкционной политики в отношении России.

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"Германия для нас - один из самых мощных экономических партнеров, поэтому важно усиливать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Важны и энергетические вопросы. Мы очень откровенно обсуждаем с немецкой стороной вопроса, связанные с проектом "Северный поток-2", - сказал Елисеев.

Напомним, 20 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Меркель проинформировала о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Германии.

Позже Порошенко объявил, что Меркель в ноябре посетит Украину.
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 Теги: Порошенко, Меркель

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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