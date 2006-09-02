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Раздел: Украина  
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На админгранице с Крымом закрывают 2 КПВВ: названа причина

На админгранице с Крымом закрывают 2 КПВВ: названа причинаПограничники продолжат нести службу.

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированных Крымом временно приостанавливают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан".

Об этом сообщает 6 сентября спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админмежах и следующих черкз КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", - пишет он в Facebook.

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.

Отмечается, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.

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"Граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут стремиться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине будут оформляться в упрощенном порядке", - отметил Слободян.
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 Теги: Крым, КПВВ, админграница

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Сегодня, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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