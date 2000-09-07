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Раздел: Украина  
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Улицы Одессы ушли под воду

Улицы Одессы ушли под воду Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах

Первый осенний дождь обернулся для Одесской области подтоплениями, а для самой Южной Пальмиры - обрушением различных элементов старых фасадов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасатели выезжали ликвидировать подтопления в Ивановском, Овидиопольском и Белгород-Днестровском районах. Там под воду ушли подвалы и дворы частных домов.

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Повлияла непогода и на ситуацию на дорогах: в Белгород-Днестровском на улице Приморской застрял автомобиль скорой помощи.
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 Теги: Одесса, потоп

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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