Улицы Одессы ушли под воду

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По сообщению ЦГЗ МЧС Одесской области, уже сутки, начиная с 16:00 12 сентября, подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области проводятся работы по ликвидации последствий произошедшего в Арцизском и Тарутинском районах области чрезвычайного происшествия. Всего задействовано в ликвидации около семидесяти