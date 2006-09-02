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Раздел: Украина  
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Жители Авдеевки остались без водоснабжения

Жители Авдеевки остались без водоснабженияНа территории Донецкой области объявлено штормовое предупреждение - ожидаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В Авдеевке прекращено водоснабжение из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщает пресс-служба ГСЧС, около 19.00 накануне, 6 сентября, произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей ДФС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По состоянию на 7.00 пятницы в результате непогоды в Донецкой области обесточены четыре населенных пункта. Кроме того, в результате ухудшения погодных условий от централизованного электроснабжения частично отключены Мариуполь (200 абонентов), с. Василивка Волновахского района (81 абонент) и с. Дроновка Бахмутского района (136 абонентов).

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На территории Донецкой области объявлено штормовое предупреждение. По сообщению Укргидрометцентра, 6-7 сентября наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
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 Теги: Авдеевка, вода

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Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
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