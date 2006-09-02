Раздел: Украина
В Донецке делят «наследство» Захарченко
После ликвидации Захарченко в Донецке начался передел "власти" и финансовых потоков.
Экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что прекратил "активную публичную деятельность" из-за конфликта с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Об этом террорист Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале. "Главный вопрос, который волнует "заинтересованных лиц" - наследство Захарченко. Одни хотят сохранить его в своих руках, другие - либо поделить, либо полностью присвоить себе. С этой целью уже сформированы списки будущих министров и руководителей ведомств, которые заменят существующих сразу после того, как должным образом сложатся обстоятельства", - отметил экс- командир батальона "Восток".
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В то же время, Ходаковский утверждает, что "не участвует в этом" и выступил за проведение "выборов".
Экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что прекратил "активную публичную деятельность" из-за конфликта с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Об этом террорист Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале. "Главный вопрос, который волнует "заинтересованных лиц" - наследство Захарченко. Одни хотят сохранить его в своих руках, другие - либо поделить, либо полностью присвоить себе. С этой целью уже сформированы списки будущих министров и руководителей ведомств, которые заменят существующих сразу после того, как должным образом сложатся обстоятельства", - отметил экс- командир батальона "Восток".
Читайте также: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков у границы с Россией
В то же время, Ходаковский утверждает, что "не участвует в этом" и выступил за проведение "выборов".
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