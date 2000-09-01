Раздел: Украина
В Одессе журналистку избили металлической трубой
Елена Балаба проводила съемку незаконной застройки, когда на нее с металлической трубой набросилась другая женщина.
Журналистку-фрилансера Елену Балабу избили металлической трубой во время съемки незаконной застройки в Одессе. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что происшествие случилось еще 31 августа на улице Некрасова. Журналистка приехала на место событий после звонка местных жителей, которые сообщили о незаконном строительстве, ведущемся в их дворе, и вероятном захвате территории училища.
"Когда журналистка начала съемку, на нее набросилась одна из причастных к застройке Мария Огнева и начала бить куском металлической трубы", - сообщили в НСЖУ.
Елена Балаба рассказала, что нападавшая женщина также живет в соседском доме. От агрессивных действий соседки журналистку спасли другие жильцы дома.
"Потом схватила фотоаппарат и стала душить меня шнурком, на котором он держался. Меня выручили жители этого дома, которые звонили и приглашали подготовить материал. Нападающая, которая также живет в этом дворе, избила, кроме меня, еще нескольких своих соседей", - рассказывает детали нападения Балаба.
После происшествия журналистка вынуждена была обратиться к врачам. Сейчас она жалуется на постоянные головные боли.
"Просыпаюсь утром с мигренью, принимаю обезболивающее и иду на работу. Такого раньше никогда не было. Вынуждена по рекомендации невропатолога пройти курс лечения", - говорит журналистка.
В целом же врачи диагностировали у Балабы легкие телесные повреждения. По факту нападения, Балаба обратилась в полицию, сейчас открыто уголовное производство по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
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"Вместе со мной заявление написали и остальные пострадавшие. Передали полиции все доказательства, в частности, видеозапись, на которой видно нападение", - добавила пострадавшая.
Журналистку-фрилансера Елену Балабу избили металлической трубой во время съемки незаконной застройки в Одессе. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что происшествие случилось еще 31 августа на улице Некрасова. Журналистка приехала на место событий после звонка местных жителей, которые сообщили о незаконном строительстве, ведущемся в их дворе, и вероятном захвате территории училища.
"Когда журналистка начала съемку, на нее набросилась одна из причастных к застройке Мария Огнева и начала бить куском металлической трубы", - сообщили в НСЖУ.
Елена Балаба рассказала, что нападавшая женщина также живет в соседском доме. От агрессивных действий соседки журналистку спасли другие жильцы дома.
"Потом схватила фотоаппарат и стала душить меня шнурком, на котором он держался. Меня выручили жители этого дома, которые звонили и приглашали подготовить материал. Нападающая, которая также живет в этом дворе, избила, кроме меня, еще нескольких своих соседей", - рассказывает детали нападения Балаба.
После происшествия журналистка вынуждена была обратиться к врачам. Сейчас она жалуется на постоянные головные боли.
"Просыпаюсь утром с мигренью, принимаю обезболивающее и иду на работу. Такого раньше никогда не было. Вынуждена по рекомендации невропатолога пройти курс лечения", - говорит журналистка.
В целом же врачи диагностировали у Балабы легкие телесные повреждения. По факту нападения, Балаба обратилась в полицию, сейчас открыто уголовное производство по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: 37 украинских пограничников пострадавших от химических выбросов в Крыму
"Вместе со мной заявление написали и остальные пострадавшие. Передали полиции все доказательства, в частности, видеозапись, на которой видно нападение", - добавила пострадавшая.
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