В Одессе журналистку избили металлической трубой

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Неизвестные напали на экс-заместителя главы Одесской ОГА Владимира Кулакова ударили по голове и избили во дворе дома.

Пресс-секретаря партии «УДАР» в Одессе, которая публично сожгла георгиевскую ленту, со скандалом уволили Тогда поступок одесситки осудили даже ее сторонники по Евромайдану. После сжигания "георгиевской" ленты на вечном огне в Одессе Алену Балабу уволили с должности пресс-секретаря одесской ячейки партии УДАР. О своем уходе Балаба сообщила в Фейсбуке.

Татьяна Черновол отправилась домой после лечения в больнице Данное решение было принято по общему согласию медиков и журналистки. Журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил выписали из больницы. Об этом сообщает ТСН (видео). Это решение совместно приняли медики и сама Чоновонол. Из больницы Чорновол забирал муж Николай Березовский и отец.

Чорновол рассказала о самочувствии и избиении Журналистка уже пришла в себя, но по словам врачей она все время спит. "Я чувствую себя более-менее. Не могу сидеть за компьютером, как начинаю читать текст - у меня начинается головокружение. У меня опять-таки какая-то эмоциональная проблема. Очень быстро возбуждаюсь", - рассказала Т.Черновол.