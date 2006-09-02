Раздел: Украина
Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
Представители Константинополя будут заниматься подготовкой к предоставлению автокефалии Украине
Вселенский Патриархат назначил двух полномочных представителей для подготовки до предоставления автокефалии. Об этом говорится на странице Вселенского Патриархата в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Представителями Константинополя в Киеве стали архиепископ Даниил Памфилийський из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве Его Преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих соответствующих странах во Вселенском Патриархате", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 28 июля Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
19 апреля Верховная Рада 268 голосами народных депутатов поддержала обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви Украины. Позже стало известно, что Вселенский Патриархат начинает консультации с сестринскими церквями по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.
Отметим, что с начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, называющих себя православными поместными и автокефальными церквями.
Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.
Читайте также: Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
Вселенский Патриархат назначил двух полномочных представителей для подготовки до предоставления автокефалии. Об этом говорится на странице Вселенского Патриархата в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Представителями Константинополя в Киеве стали архиепископ Даниил Памфилийський из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил своих экзархов в Киеве Его Преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих соответствующих странах во Вселенском Патриархате", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 28 июля Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
19 апреля Верховная Рада 268 голосами народных депутатов поддержала обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви Украины. Позже стало известно, что Вселенский Патриархат начинает консультации с сестринскими церквями по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.
Отметим, что с начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, называющих себя православными поместными и автокефальными церквями.
Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.
Читайте также: Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
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