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Раздел: Украина  
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Из Херсонской области эвакуируют детей

Из Херсонской области эвакуируют детейДетей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов

Из районов Херсонской области, расположенных рядом с пострадавшим от экологической катастрофы Армянском, начали вывозить детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

7 сентября должны выехать три автобуса с около 160 детьми. Дети направляются в Скадовск.

На сайте Херсонской ОГА сообщается, что детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов. Каждую группу из 10 детей сопровождает взрослый. В Скадовск отправили как школьников, так и детей из детских садов. Планируется, что школьники будут учиться дистанционно.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

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В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.
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 Теги: Херсонская область, дети

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Сегодня, 22:00 » Автор: Татьяна Ларина
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