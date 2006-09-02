Раздел: Украина
Из Херсонской области эвакуируют детей
Детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов
Из районов Херсонской области, расположенных рядом с пострадавшим от экологической катастрофы Армянском, начали вывозить детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
7 сентября должны выехать три автобуса с около 160 детьми. Дети направляются в Скадовск.
На сайте Херсонской ОГА сообщается, что детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов. Каждую группу из 10 детей сопровождает взрослый. В Скадовск отправили как школьников, так и детей из детских садов. Планируется, что школьники будут учиться дистанционно.
Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.
Читайте также: ЧП под Херсоном: погибли двое маленьких детей
В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.
Из районов Херсонской области, расположенных рядом с пострадавшим от экологической катастрофы Армянском, начали вывозить детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
7 сентября должны выехать три автобуса с около 160 детьми. Дети направляются в Скадовск.
На сайте Херсонской ОГА сообщается, что детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов. Каждую группу из 10 детей сопровождает взрослый. В Скадовск отправили как школьников, так и детей из детских садов. Планируется, что школьники будут учиться дистанционно.
Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.
Читайте также: ЧП под Херсоном: погибли двое маленьких детей
В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.
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