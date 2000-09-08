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Раздел: Украина  
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Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали

Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировалиПограничники отравились из-за химических выбросов в Крыму

Более 40 украинских пограничников из-за плохого самочувствия обратились к медикам, пятерых из них госпитализировали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пять сотрудников Государственной пограничной службы были госпитализированы в связи с плохим самочувствием из-за химического выброса в аннексированном Крыму. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян, передает Громадське.

По его словам, в общей сложности в пятницу, 7 сентября, на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.

"Что касается пограничников, то на самом деле 41 пограничник обратился с жалобой на плохое самочувствие к медикам, это головокружение, тошнота, першение в горле, в некоторых - сыпь на коже. Из них пятеро требуют более детального обследования, поэтому они направлены в наш Одесский госпиталь и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы", – пояснил Слободян.

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Он также добавил, что на Херсонщине находятся медики из Одессы, которые обследуют пограничников.
Напомним, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Позже было установлено, что наличие химических веществ в воздухе связано с выбросами с завода Титан. Из-за опасных выбросов в Крыму на юге Херсонской области отравились 37 пограничников.
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 Теги: Крым, пограничники

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Вчера, 23:45 » Автор: Татьяна Ларина
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