Раздел: Украина
Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
Пограничники отравились из-за химических выбросов в Крыму
Более 40 украинских пограничников из-за плохого самочувствия обратились к медикам, пятерых из них госпитализировали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Пять сотрудников Государственной пограничной службы были госпитализированы в связи с плохим самочувствием из-за химического выброса в аннексированном Крыму. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян, передает Громадське.
По его словам, в общей сложности в пятницу, 7 сентября, на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.
"Что касается пограничников, то на самом деле 41 пограничник обратился с жалобой на плохое самочувствие к медикам, это головокружение, тошнота, першение в горле, в некоторых - сыпь на коже. Из них пятеро требуют более детального обследования, поэтому они направлены в наш Одесский госпиталь и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы", – пояснил Слободян.
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Он также добавил, что на Херсонщине находятся медики из Одессы, которые обследуют пограничников.
Напомним, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Позже было установлено, что наличие химических веществ в воздухе связано с выбросами с завода Титан. Из-за опасных выбросов в Крыму на юге Херсонской области отравились 37 пограничников.
Более 40 украинских пограничников из-за плохого самочувствия обратились к медикам, пятерых из них госпитализировали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Пять сотрудников Государственной пограничной службы были госпитализированы в связи с плохим самочувствием из-за химического выброса в аннексированном Крыму. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян, передает Громадське.
По его словам, в общей сложности в пятницу, 7 сентября, на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.
"Что касается пограничников, то на самом деле 41 пограничник обратился с жалобой на плохое самочувствие к медикам, это головокружение, тошнота, першение в горле, в некоторых - сыпь на коже. Из них пятеро требуют более детального обследования, поэтому они направлены в наш Одесский госпиталь и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы", – пояснил Слободян.
Читайте также: Пятерых пограничников поймали за неделю на взятках
Он также добавил, что на Херсонщине находятся медики из Одессы, которые обследуют пограничников.
Напомним, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Позже было установлено, что наличие химических веществ в воздухе связано с выбросами с завода Титан. Из-за опасных выбросов в Крыму на юге Херсонской области отравились 37 пограничников.
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