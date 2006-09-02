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Раздел: Украина  
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Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых

Ситуация в ООС: один погибший, двое раненыхСитуация в районе проведения операции продолжала обостряться.

Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

За прошедшие сутки, 7 сентября, ситуация в районе проведения операции продолжала обостряться, однако оставалась контролируемой Объединенными силами. Как сообщает пресс-цент штаба ООС, оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

При этом боевики дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги из миномета калибра 120 мм. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Малиновое, Счастье, Крымское, Орехово, Катериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное», – говорится в сообщении.

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Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
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 Теги: ООС, Донбасс

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Сегодня, 09:05 » Автор: Алена Шимко
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