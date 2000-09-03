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Раздел: Украина  
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В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»

В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан» На заводе произошли выбросы вредных веществ.

Предприятие возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса.
Завод Крымский титан, кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса в аннексированном Крыму, полностью остановил свое производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", – сказал глава "администрации" города Армянск Василий Телиженко в воскресенье, 9 сентября.

Эту информацию подтердил и "депутат" Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. "Последняя печь остановлена днем в воскресенье", – сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.

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"Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", – добавил Шеремет.
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 Теги: Армянск, завод

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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