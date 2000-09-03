Раздел: Украина
В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
На заводе произошли выбросы вредных веществ.
Предприятие возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса.
Завод Крымский титан, кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса в аннексированном Крыму, полностью остановил свое производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", – сказал глава "администрации" города Армянск Василий Телиженко в воскресенье, 9 сентября.
Эту информацию подтердил и "депутат" Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. "Последняя печь остановлена днем в воскресенье", – сказал он в комментарии РИА Новости.
По его словам, завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.
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"Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", – добавил Шеремет.
Предприятие возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса.
Завод Крымский титан, кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса в аннексированном Крыму, полностью остановил свое производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", – сказал глава "администрации" города Армянск Василий Телиженко в воскресенье, 9 сентября.
Эту информацию подтердил и "депутат" Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. "Последняя печь остановлена днем в воскресенье", – сказал он в комментарии РИА Новости.
По его словам, завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.
Читайте также: В Киеве пьяная женщина попала в ДТП и устроила истерику
"Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", – добавил Шеремет.
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