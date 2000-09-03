» » Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
Раздел: Украина  
0

Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе

Украина "глушит" российскую пропаганду на ДонбассеРоссия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях.

Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По ее словам, в связи с тем, что в Донецке боевики "усилили" телевышку новыми передатчиками, в сетях прифронтовых населенных пунктов присутствовали почти 20 российских ТВ-каналов. Эти телеканалы блокирует система "Серпанок", которая была разработана украинскими военными и волонтерами.

"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях – в аннексированном Крыму и части Донбасса.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".

Читайте также: Украинский карикатурист оригинально высмеял российскую пропаганду

Документ регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, российская пропаганда

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
     124
     0

Похожие новости по теме

На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года

Решение принято с целью защиты национального информационного пространства Украины.

Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в оккупированном Крыму Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в оккупированном Крыму

Россия остановила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины.

Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на Донбассе Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на Донбассе

Конфликт не останавливается.

Порошенко назвал единственный способ остановить войну на Донбассе Порошенко назвал единственный способ остановить войну на Донбассе

Россия пока не желает уходить с украинских территорий.

В Крыму прекращено вещание всех украинских телеканалов В Крыму прекращено вещание всех украинских телеканалов

В крымском эфире украинских телеканалов остался только Тонис.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх