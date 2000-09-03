Раздел: Украина
Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях.
Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По ее словам, в связи с тем, что в Донецке боевики "усилили" телевышку новыми передатчиками, в сетях прифронтовых населенных пунктов присутствовали почти 20 российских ТВ-каналов. Эти телеканалы блокирует система "Серпанок", которая была разработана украинскими военными и волонтерами.
"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях – в аннексированном Крыму и части Донбасса.
В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".
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Документ регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию".
Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По ее словам, в связи с тем, что в Донецке боевики "усилили" телевышку новыми передатчиками, в сетях прифронтовых населенных пунктов присутствовали почти 20 российских ТВ-каналов. Эти телеканалы блокирует система "Серпанок", которая была разработана украинскими военными и волонтерами.
"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях – в аннексированном Крыму и части Донбасса.
В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".
Читайте также: Украинский карикатурист оригинально высмеял российскую пропаганду
Документ регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию".
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