Около 60 человек выехали из Крыма на Херсонщину из-за химвыбросов

Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия.



В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек. Об этом утром в понедельник, 10 сентября, сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает интернет-издание



"По состоянию на 8:00 уже 59 граждан прошли на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас контрольные пункты въезда-выезда Каланчак и Чаплинка работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ Чонгар работает в штатном режиме", - доложил Шевцов.



По его словам, в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.



Напомним, в городе Армянск на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтоватым оттенком. Сначала представители так называемой власти не признавали проблемы, однако 4 сентября они впервые заявили, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и прилегающих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.



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Также сообщалось, что из-за выбросов химикатов пострадал 61 украинский пограничник. Сообщается, что пятеро из них госпитализированы, сейчас они находятся в Одесском клиническом госпитале ГПСУ. Все чувствуют себя удовлетворительно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек. Об этом утром в понедельник, 10 сентября, сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "По состоянию на 8:00 уже 59 граждан прошли на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас контрольные пункты въезда-выезда Каланчак и Чаплинка работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ Чонгар работает в штатном режиме", - доложил Шевцов.По его словам, в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.Напомним, в городе Армянск на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтоватым оттенком. Сначала представители так называемой власти не признавали проблемы, однако 4 сентября они впервые заявили, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и прилегающих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.Также сообщалось, что из-за выбросов химикатов пострадал 61 украинский пограничник. Сообщается, что пятеро из них госпитализированы, сейчас они находятся в Одесском клиническом госпитале ГПСУ. Все чувствуют себя удовлетворительно.



