Раздел: Украина
Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
В город начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.
В Авдеевке Донецкой области начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекратилось водоснабжение Авдеевки. В течение трех суток питьевая вода населению подавалась почасово из запасов резервуара.
Девятого сентября спасатели области осуществили подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки в количестве 6000 л и технической воды - 4000 л. Коммунальная служба города обеспечила еще 4000 л технической воды.
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Напомним, в конце августа в Авдеевку начал поступать газ спустя более года после повреждения сепаратистами газопровода.
В Авдеевке Донецкой области начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекратилось водоснабжение Авдеевки. В течение трех суток питьевая вода населению подавалась почасово из запасов резервуара.
Девятого сентября спасатели области осуществили подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки в количестве 6000 л и технической воды - 4000 л. Коммунальная служба города обеспечила еще 4000 л технической воды.
Читайте также: Около 60 человек выехали из Крыма на Херсонщину из-за химвыбросов
Напомним, в конце августа в Авдеевку начал поступать газ спустя более года после повреждения сепаратистами газопровода.
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