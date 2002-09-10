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Раздел: Украина  
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Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку

Спасатели начали подвоз питьевой воды в АвдеевкуВ город начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

В Авдеевке Донецкой области начали подвоз питьевой воды в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекратилось водоснабжение Авдеевки. В течение трех суток питьевая вода населению подавалась почасово из запасов резервуара.

Девятого сентября спасатели области осуществили подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки в количестве 6000 л и технической воды - 4000 л. Коммунальная служба города обеспечила еще 4000 л технической воды.

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Напомним, в конце августа в Авдеевку начал поступать газ спустя более года после повреждения сепаратистами газопровода.
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 Теги: Авдеевка, вода

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Сегодня, 12:47 » Автор: Богдан Процив
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