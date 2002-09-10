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Раздел: Украина  
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Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат

Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокатСостояние Сенцова ухудшается, что приводит к необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень.

Состояние здоровья заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, ему трудно вставать с постели. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе в комментарии Associated Press, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отметил защитник, состояние Сенцова ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".

Таким образом, украинец становится все более слабым, ему трудно вставать с постели, несмотря на то, что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси.

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"Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию", - добавил адвокат.
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 Теги: Сенцов

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Сегодня, 12:29 » Автор: Богдан Процив
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