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Раздел: Украина  
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На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста

На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандистаПропагандист призывал к свержению конституционного строя в Украине.

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области провокатора, распространявшего антиукраинскую пропаганду.

Как сообщается, житель Прилукского района создавал в соцсетях аккаунты, через которые администрировал прокремлевские сообщества, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Через них злоумышленник распространял материалы, "содержащие призывы к изменению границ территории Украины, свержению конституционного строя и государственной власти, пропагандировал деятельность террористических организаций "Л/ДНР", распространял информацию, которая дискредитирует ВСУ".

Во время обыска по месту жительства пропагандиста оперативники обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами антиукраинской деятельности.

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Сейчас проводится проверка относительно связей провокатора с российскими спецслужбами.
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 Теги: СБУ, пропагандист, провокатор

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Сегодня, 14:13 » Автор: Богдан Процив
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