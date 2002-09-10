» » Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
Раздел: Украина  
0

Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма

Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» КрымаВ розыск объявлены только 74 представителя организации.

Прокуратура установила данные 900 членов организации "Самооборона Крыма". Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - написал Луценко.Луценко добавил, что в 2018 году по результатам собранных доказательств 74 представителям организации было сообщено о подозрении по ст. 260 (создание непредусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Они объявлены в розыск.

Среди них 8 человек создали и финансировали организацию, 15 - руководили "ротами", 41 - входил в состав "самообороны" Крыма.

Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска

Правоохранители продолжают собирать доказательства участия представителей "самообороны" в захвате предприятий, учреждений, организаций, а также доказательства в нападениях и похищениях граждан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, самооборона

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:22 » Автор: Богдан Процив
     68
     0

Похожие новости по теме

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска

В результате обстрела жилого квартала из пулеметов был поврежден третий этаж пятиэтажного жилого здания.

Два «замминистра ЛНР» объявлены в розыск Два «замминистра ЛНР» объявлены в розыск

Как рассказали в СБУ, ранее злоумышленники работали в МВД Украины.

Украина объявила в розыск российского олигарха Украина объявила в розыск российского олигарха

Российского бизнесмена подозревают в пособничестве донецким сепаратистам.

В Крыму разыскиваются организаторы блокады В Крыму разыскиваются организаторы блокады

Чубаров и Джемилев объявлены в международный розыск, а Ислямов – в федеральный.

Так называемая «самооборона Крыма» задержала сына нардепа от партии УДАР Так называемая «самооборона Крыма» задержала сына нардепа от партии УДАР

В УДАРе сообщили, что сына депутата Куницына задержали на территории полуострова. В Симферополе так называемая «самооборона Крыма» задержала сына народного депутата от партии УДАР, бывшего представителя президента на полуострове Сергея Куницына Алексея.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх