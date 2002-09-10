» » Стало известно, на кого обменяют Сущенко
Раздел: Украина  
0

Стало известно, на кого обменяют Сущенко

Стало известно, на кого обменяют СущенкоВариантов даже несколько.

Общественный защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что сейчас важно разблокировать процесс обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом можно рассматривать разные варианты обмена. Об этом сообщил Фейгин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Нужно признать, что в данный момент политические переговоры по поводу обмена Сущенко и других украинских политзаключенных приостановились вовсе. Неэффективным в данный момент оказывается и международное давление на Москву. Кремль не хочет своими решениями усиливать на политическом поле Украины неприемлемую для него фигуру, то есть действующего Президента. Но с другой стороны, Москва сейчас оказалась в тяжелом международном положении. И может быть, для некоторого улучшения имиджа, российское руководство все же решится на какие-то обмены", - считает Фейгин.

Так, по его мнению, "можно было бы говорить об обмене Романа Сущенко на Станислава Ежова, бывшего переводчика из аппарата правительства Украины, обвиняемого в шпионаже".

Читайте также: Есть надежда, что наших журналистов обменяют

Как сообщалось, во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 лет колонии строгого режима. Жалоба на принятый приговор была подана 5 июня. В среду, 12 сентября, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения. Таким образом, апелляция защиты отклонена в полном объеме.

3 сентября Голосеевский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей до 1 ноября бывшему заместителю руководителя протокола Премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчику Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене.

20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили Ежова, заявив, что его завербовали российские спецслужбы во время его продолжительной командировки за рубежом. По данным спецслужбы, чиновник собирал служебную информацию Кабинета министров Украины, в частности относительно заграничных поездок и переговоров Премьер-министра, которую затем по электронной почте пересылал представителям российской спецслужбы. 21 декабря 2017 года Ежову объявлено подозрение в совершении государственной измены. Его взяли под стражу без права на залог.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сущенко, обмен

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:13 » Автор: Едгар Букмирза
     69
     0

Похожие новости по теме

Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима

Роман Сущенко своей вины не признал.

Фейгин рассказал, на кого обменяют задержанного журналиста Сущенко Фейгин рассказал, на кого обменяют задержанного журналиста Сущенко

Украинские журналист незаконно удерживается в России уже почти два месяца.

Фейгин подробно рассказал о деталях дела Сущенко Фейгин подробно рассказал о деталях дела Сущенко

Фейгин положительно оценивает перспективы относительно освобождения Сущенко.

Сущенко предъявлено официальное обвинение в шпионаже Сущенко предъявлено официальное обвинение в шпионаже

Украинский журналист Роман Сущенко не признает вину, говорит адвокат подзащитного Марк Фейгин.

МИД советует украинцам воздержаться от поездок в РФ МИД советует украинцам воздержаться от поездок в РФ

30 сентября в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда, чтобы посетить родственников.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх