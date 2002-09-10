Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться

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Чиновник обратился к украинцам через социальную сеть. Народный депутат Анатолий Гриценко считает, что Украина должна по-настоящему готовиться к отражению агрессии России – если эта подготовка окажется убедительной для Путина, тогда его вторжения не будет. Об этом Гриценко написал в пятницу, 28 марта, на своей странице в

Анатолий Гриценко заявил о том, что часть палаток, расположенных на Крещатике, уже пустует на протяжении несколько недель. В связи с этим, по его словам, их нужно просто убрать. Народный депутат Украины от "Батькивщины" Анатолий Гриценко предлагает свернуть майдановские палатки в центре Киева. Об этом политик написал на своей