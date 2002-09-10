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Раздел: Украина  
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Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться

Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединитьсяПредложение выглядит неожиданно.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко публично обратился с руководству партии "Самопопич" с призывом объединиться перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Политик пояснил, что обе партии стоят на близких идеологических и ценностных платформах, и объединение позволит обеим партиям усилить свои позиции.

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"Я обращаюсь к Андрею Ивановичу Садовому и партии "Самопомич". Уважаемые друзья, мы с вами имеем общие ценности, общую боль за страну, общее видение путей дальнейшего развития Украины", - написал Гриценко на своей странице в Facebook вечером в среду, 12 сентября.
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 Теги: Гриценко, Самопомич

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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