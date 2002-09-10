Раздел: Украина
Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
Пункт пропуска Миловое начал пропуск лиц на новой локации в четверг с 8:00.
Пункт пропуска Миловое в Луганской области перенесли на территорию Украины. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, пункт пропуска Миловое начал пропуск лиц на новой локации в четверг с 8:00.
Как отмечается, длительное время указанный пункт пропуска функционировал на российской стороне улицы Дружбы Народов, посредине которой проходит линия государственной границы в Миловом.
В то же время недавно российская сторона начала инженерные работы на своей стороне дороги, чем создала "предпосылки к провокациям против украинских пограничников и возможного захвата их в заложники".
Несмотря на это, было принято решение о переносе пункта пропуска на украинскую сторону в срочном порядке, подчеркнули в ГПСУ.
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"Сегодня эти работы завершены, и этот межгосударственный пункт пропуска начал свое функционирование на новом месте... Теперь предпосылок для возникновения провокационных ситуаций значительно меньше и, соответственно, украинская сторона может в полной мере гарантировать безопасность граждан при пересечении границы", - доложил Слободян.
Пункт пропуска Миловое в Луганской области перенесли на территорию Украины. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, пункт пропуска Миловое начал пропуск лиц на новой локации в четверг с 8:00.
Как отмечается, длительное время указанный пункт пропуска функционировал на российской стороне улицы Дружбы Народов, посредине которой проходит линия государственной границы в Миловом.
В то же время недавно российская сторона начала инженерные работы на своей стороне дороги, чем создала "предпосылки к провокациям против украинских пограничников и возможного захвата их в заложники".
Несмотря на это, было принято решение о переносе пункта пропуска на украинскую сторону в срочном порядке, подчеркнули в ГПСУ.
Читайте также: Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
"Сегодня эти работы завершены, и этот межгосударственный пункт пропуска начал свое функционирование на новом месте... Теперь предпосылок для возникновения провокационных ситуаций значительно меньше и, соответственно, украинская сторона может в полной мере гарантировать безопасность граждан при пересечении границы", - доложил Слободян.
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