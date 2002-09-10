Раздел: Украина
Кличко не хочет баллотироваться в президенты
Кличко считает, что это было бы нечестным.
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год президентских выборах, обосновывая это данными обещаниями перед жителями украинской столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал Кличко журналистам в кулуарах 15 форума YES, организованного фондом Пинчука.
Он подчеркнул, что дал обещание киевлянам, что они смогут гордиться своим городом, и намерен добиться его исполнения.
Читайте также: Джо Байден не хочет баллотироваться в Президенты
В то же время, Кличко заявил, что не исключает, что после выполнения этой задачи в Киеве готов будет предложить "сделать это в каждом городе".
Отвечая на вопрос о возможной поддержке президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, мэр украинской столицы сказал, что пока не слышал от него заявления о баллотировании в президенты.
"Если будет заявление – я смогу высказать свою точку зрения", - сказал Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год президентских выборах, обосновывая это данными обещаниями перед жителями украинской столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал Кличко журналистам в кулуарах 15 форума YES, организованного фондом Пинчука.
Он подчеркнул, что дал обещание киевлянам, что они смогут гордиться своим городом, и намерен добиться его исполнения.
Читайте также: Джо Байден не хочет баллотироваться в Президенты
В то же время, Кличко заявил, что не исключает, что после выполнения этой задачи в Киеве готов будет предложить "сделать это в каждом городе".
Отвечая на вопрос о возможной поддержке президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, мэр украинской столицы сказал, что пока не слышал от него заявления о баллотировании в президенты.
"Если будет заявление – я смогу высказать свою точку зрения", - сказал Кличко.
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