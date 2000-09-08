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Раздел: Украина  
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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиковНаблюдатели обнаружили десять реактивных систем залпового огня вблизи оккупированного Хрустального.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили десять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) вблизи оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.), размещенных в нарушение линий отвода. Об этом говорится в отчете мисссии, опубликованном в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 20 танков на полигоне возле Тернового, что в 57 километрах к востоку от Донецка", - говорится в сообщении.

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Также наблюдатели видели три буксируемых гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм) и пять танков на полигоне около Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.
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 Теги: Грады, боевики

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Сегодня, 10:08 » Автор: Богдан Процив
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