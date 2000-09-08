Раздел: Украина
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
Наблюдатели обнаружили десять реактивных систем залпового огня вблизи оккупированного Хрустального.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили десять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) вблизи оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.), размещенных в нарушение линий отвода. Об этом говорится в отчете мисссии, опубликованном в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 20 танков на полигоне возле Тернового, что в 57 километрах к востоку от Донецка", - говорится в сообщении.
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Также наблюдатели видели три буксируемых гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм) и пять танков на полигоне около Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили десять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) вблизи оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.), размещенных в нарушение линий отвода. Об этом говорится в отчете мисссии, опубликованном в четверг, 13 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 20 танков на полигоне возле Тернового, что в 57 километрах к востоку от Донецка", - говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Также наблюдатели видели три буксируемых гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм) и пять танков на полигоне около Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.
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