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Раздел: Украина  
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ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко

ГПУ продолжает расследование в отношении Александра ЗахарченкоВ ГПУ заявили, что не видят оснований для закрытия производства, поскольку не имеют доказательств смерти подозреваемого.

Расследование и уголовное производство в отношении "главы" "ДНР" Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в Донецке, будет продолжено. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, сообщает издание в пятницу, 14 сентября.

В ГПУ отметили, что на данный момент в материалах дела отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт смерти Захарченко.

Поскольку у прокуратуры на данный момент нет возможности проводить следственные действия и экспертизы в Донецке, то подтвердить или опровергнуть факт гибели Захарченко невозможно.

"При таких обстоятельствах, оснований для закрытия уголовных производств (в отношении Захарченко) на данный момент не усматривается", - отмечается в ответе Генпрокуратуры.

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По данным ведомства, СБУ расследует против Захарченко дело по подозрению в терроризме, посягательстве на жизнь госдеятеля или общественного деятеля, а также сепаратизме и захвате госвласти.
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 Теги: Захарченко, ГПУ

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Сегодня, 13:05 » Автор: Богдан Процив
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