ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко

Похожие новости по теме

Министр внутренних дел Украины В.Захарченко заявил о том, что отныне ректор налогового университета Пётр Мельник - это проблема Генпрокуратуры страны, а всё потому, что там известно место нахождения украинского беглеца. Как выяснилось, в ответе Генпрокуратуры на запрос Г.Москаля был озвучен факт того, что они знают, где на