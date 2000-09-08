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Раздел: Украина  
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В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»

В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что катер Кентавр не уступает мировым аналогам.

В Киеве в пятницу, 14 сентября, состоялась торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера Кентавр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, катер ничем не уступает мировым аналогам.

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"Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.

В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
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 Теги: катер

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Сегодня, 16:19 » Автор: Богдан Процив
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