Раздел: Украина
В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что катер Кентавр не уступает мировым аналогам.
В Киеве в пятницу, 14 сентября, состоялась торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера Кентавр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, катер ничем не уступает мировым аналогам.
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"Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.
В Киеве в пятницу, 14 сентября, состоялась торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера Кентавр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, катер ничем не уступает мировым аналогам.
Читайте также: Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
"Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.
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