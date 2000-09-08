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Раздел: Украина  
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Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой

Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткойПри осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.

Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со взрывчаткой. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В автомобиле находились два гражданина Украины - из Киевской и Днепропетровской области, а также двое граждан Беларуси.

Отмечается, что пассажиры заметно нервничали.

При осмотре микроавтобуса нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.

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Никаких разрешительных документов для перевозки взрывчатых веществ у задержанных не оказалось.
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 Теги: взрывчатка, Донбасс

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Сегодня, 17:39 » Автор: Богдан Процив
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