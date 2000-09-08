Раздел: Украина
Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
При осмотре нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.
Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со взрывчаткой. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В автомобиле находились два гражданина Украины - из Киевской и Днепропетровской области, а также двое граждан Беларуси.
Отмечается, что пассажиры заметно нервничали.
При осмотре микроавтобуса нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.
Читайте также: В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
Никаких разрешительных документов для перевозки взрывчатых веществ у задержанных не оказалось.
Бойцы Национальной гвардии Украины, задержали в Донецкой области микроавтобус со взрывчаткой. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В автомобиле находились два гражданина Украины - из Киевской и Днепропетровской области, а также двое граждан Беларуси.
Отмечается, что пассажиры заметно нервничали.
При осмотре микроавтобуса нацгвардейцы изъяли две противотанковые мины, пять запалов к ручным гранатам и 200 граммов пластида.
Читайте также: В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
Никаких разрешительных документов для перевозки взрывчатых веществ у задержанных не оказалось.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
136
0
Также советуем посмотреть
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
- Путин понял, что пора залезать под капот вместо мотора
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
- В небе Канады засняли странное явление
- Цирковые трюки и газ
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
Оставьте свой комментарий