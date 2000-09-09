Раздел: Украина
На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
Превышена концентрация вредных веществ в воздухе.
На севере Крыма зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Крыма вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она отметила, что по сравнению с началом недели ситуация ухудшилась. "Мы зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", – сказала Пеньковская.
При этом она заявила, что здоровью жителей ничего не грозит.
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Напомним, 4 сентября "власть" Крыма объявила, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.
На севере Крыма зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Крыма вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она отметила, что по сравнению с началом недели ситуация ухудшилась. "Мы зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", – сказала Пеньковская.
При этом она заявила, что здоровью жителей ничего не грозит.
Читайте также: Жителей Крыма напугал странный дождь
Напомним, 4 сентября "власть" Крыма объявила, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.
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