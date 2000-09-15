Раздел: Украина
Российский банк угрожает Украине арбитражем
Предметом иска будет являться взыскание "Внешэкономбанком" .
Российский "Внешэкономбанк" принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже против Украины из-за ареста акций дочернего "Проминвестбанка" .
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В качестве ответчика будет выступать Украина как государство.
"Предметом иска будет являться взыскание "Внешэкономбанком" с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций", - пишет издание.
"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре", - заявили в банке.
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"Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", - добавили в пресс-службе.
Российский "Внешэкономбанк" принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже против Украины из-за ареста акций дочернего "Проминвестбанка" .
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В качестве ответчика будет выступать Украина как государство.
"Предметом иска будет являться взыскание "Внешэкономбанком" с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций", - пишет издание.
"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре", - заявили в банке.
Читайте также: Российский банк сворачивает бизнес в Украине
"Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", - добавили в пресс-службе.
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