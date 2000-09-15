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Раздел: Украина  
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Российский банк угрожает Украине арбитражем

Российский банк угрожает Украине арбитражемПредметом иска будет являться взыскание "Внешэкономбанком" .

Российский "Внешэкономбанк" принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже против Украины из-за ареста акций дочернего "Проминвестбанка" .

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

В качестве ответчика будет выступать Украина как государство.

"Предметом иска будет являться взыскание "Внешэкономбанком" с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций", - пишет издание.

"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре", - заявили в банке.

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"Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", - добавили в пресс-службе.
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 Теги: Российский банк, Украина, арбитраж

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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