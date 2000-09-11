Раздел: Украина
Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
Польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан.
С 2008 по 2017 годы 101 тыс. 937 украинцев получили карту поляка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Так, с 2008 года в среднем 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 000.
В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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В течение 10 лет, до июня 2018 года, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.
С 2008 по 2017 годы 101 тыс. 937 украинцев получили карту поляка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Так, с 2008 года в среднем 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 000.
В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Читайте также: Стало известно, сколько украинцев уже получили биометрические паспорта
В течение 10 лет, до июня 2018 года, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.
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