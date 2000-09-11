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Раздел: Украина  
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Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"

Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"Польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан.

С 2008 по 2017 годы 101 тыс. 937 украинцев получили карту поляка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Так, с 2008 года в среднем 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 000.

В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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В течение 10 лет, до июня 2018 года, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.
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 Теги: карта поляка, украинцы

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