Раздел: Украина
Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
Как рассказал украинский офицер, террористы снова понесли потери на Донбассе.
Террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе. Они разбились в грузовике "Урал".
"... Сегодня утром "Урал" недовоинов "дырляндии" ("ДНР" - Ред.) немного свернул не туда" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Он отметил, что в результате двое террористов "Оплота" стали "грузом-200" на оккупированном Донбассе.
Читайте также: На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе. Они разбились в грузовике "Урал".
"... Сегодня утром "Урал" недовоинов "дырляндии" ("ДНР" - Ред.) немного свернул не туда" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Он отметил, что в результате двое террористов "Оплота" стали "грузом-200" на оккупированном Донбассе.
Читайте также: На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
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