» » Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
Раздел: Украина  
0

Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе

Террористы «Оплота» понесли потери на ДонбассеКак рассказал украинский офицер, террористы снова понесли потери на Донбассе.

Террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе. Они разбились в грузовике "Урал".

"... Сегодня утром "Урал" недовоинов "дырляндии" ("ДНР" - Ред.) немного свернул не туда" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Он отметил, что в результате двое террористов "Оплота" стали "грузом-200" на оккупированном Донбассе.

Читайте также: На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ

Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оплот, террористы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:27 » Автор: Богдан Процив
     182
     0

Похожие новости по теме

Боевики понесли на Донбассе значительные потери Боевики понесли на Донбассе значительные потери

Небоевые потери противника за июль составили 12 человек.

Террористы понесли серьезные потери в зоне АТО Террористы понесли серьезные потери в зоне АТО

Стало известно о колоссальных потерях боевиков.

Террористы понесли потери в зоне АТО Террористы понесли потери в зоне АТО

Под Мариуполем погибли двое боевиков.

Террористы на Донбассе понесли серьезные потери Террористы на Донбассе понесли серьезные потери

11 боевиков были уничтожены, еще 14 получили ранения.

Украинские военные понесли потери в Донбассе Украинские военные понесли потери в Донбассе

Стали известны потери за минувшие сутки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх