Раздел: Украина
Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
За шесть месяцев 2018 года польские консульства в Украине уже приняли более 7,2 тысяч заявлений от украинцев на получение карты поляка.
За последние 10 лет – с 2008 по 2017 год – карту поляка получили 101 тысяча 937 граждан Украины. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Корреспондент в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на данные МИД Польши, полученные на информационный запрос.
Отмечается, что с 2008 года 8,5-10 тысяч граждан Украины получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины – ежегодно более 13 тысяч.
В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысяч заявлений от украинцев на получение карты поляка, что почти на одну тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года, – говорится в сообщении.
При этом за 10 лет 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.
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В целом, с 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Также более 6 тысяч карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тысяч – Казахстана, более 1,7 тысяч – Молдовы.
За последние 10 лет – с 2008 по 2017 год – карту поляка получили 101 тысяча 937 граждан Украины. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Корреспондент в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на данные МИД Польши, полученные на информационный запрос.
Отмечается, что с 2008 года 8,5-10 тысяч граждан Украины получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины – ежегодно более 13 тысяч.
В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысяч заявлений от украинцев на получение карты поляка, что почти на одну тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года, – говорится в сообщении.
При этом за 10 лет 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.
Читайте также: В Украину запретили въезд британскому политику
В целом, с 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Также более 6 тысяч карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тысяч – Казахстана, более 1,7 тысяч – Молдовы.
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