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Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка

Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка

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Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка" Польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан.